Норвежская компания предоставит подводные сервисы для крупнейших нефтегазовых проектов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Норвежская Subsea 7 SA объявила о подписании с компанией BP Exploration контракта на предоставление услуг по подводным исследованиям, ремонту и техническому обслуживанию на блоке нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газовом месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании в понедельник.

Сообщается, что по условиям пятилетнего контракта пакет услуг включает в себя предоставление судна поддержки жизненного цикла месторождений, способного выполнять подводные наблюдения, исследования, вмешательство, несложное подводное строительство, поверхностное погружение и реагировать на чрезвычайные ситуации. Деятельность судна поддержки будет поддерживаться командой по управлению проектами и командой инженеров в Баку.

"Действие контракта начинается в марте 2018 года. Реализацией будет заниматься проектная команда в Баку, а дополнительная техническая поддержка будет предоставлена операционным центром i-Tech Services в Абердине", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта варьирует в пределах от 150 до 300 миллионов долларов.

Британская компания BP является крупнейшим иностранным инвестором в нефтегазовой сфере Азербайджана и оператором разработки блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", в рамках второй стадии разработки которого планируется поставлять газ в Европу.

Также компания является участником таких трубопроводных проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский газопровод.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. Участниками соглашения являются такие компании, как AzSD с долевым участием в 10 процентов, SGC Upstream (6,7 процента), британская BP (28,8 процента), малайзийская Petronas (15,5 процента), иранская NIOC (10 процентов), российский ЛУКОЙЛ (10 процентов), турецкая TPAO (19 процентов).

(Автор: Максим Цурков)

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