Азербайджан снизил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК

12 марта 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в феврале 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend в понедельник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 806 тысяч баррелей, из которых 751 тысяча баррелей пришлись на нефть, а 55 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 621,3 тысячи баррелей нефти, 55 тысяч баррелей конденсата и 20,4 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в прошлом году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысячи баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 814,6 тысячи баррелей нефти в сутки", - сказали в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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