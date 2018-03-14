Нефтяная корзина ОПЕК 13 марта подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 13 марта составила 62,15 доллара за баррель, что на 0,38 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть растут в среду, на фоне заявления ОПЕК о выполнении соглашения о сокращении добычи в феврале.

По состоянию на 13:37 вторника, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,31 процента - до 64,84 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,41 процента - до 60,96 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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