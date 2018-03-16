Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на 0,4%

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 15 марта составила 62,24 доллара за баррель, что на 0,27 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу днем умеренно растут после незначительного утреннего снижения, инвесторы отыгрывают появившиеся данные об уменьшении добычи этого сырья странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:52 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15 процента, до 65,22 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31 процента - до 61,38 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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