Забастовка работников Батумского порта прекращена, гендиректор подает в отставку

БАКУ /Trend/ - Акция голодовки работников Батумского порта АО «КазТрансОйл» прекращена в результате переговоров членов правления структуры с бастующими, сообщает в пятницу пресс-служба АО «КазТрансОйл».

“Учитывая риски ухудшения состояния здоровья участников акции голодовки, генеральным директором ООО «Батумский морской порт» (БПМ) Даниаром Мухамед-Рахимом подано заявление о прекращении своих полномочий. В связи с этим акция голодовки прекращена в 21.00”, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее восемь работников порта объявили голодовку. Требования протестующих касались восстановления на работе ранее уволенных работников, достигших пенсионного возраста, выдачи финансовой помощи по случаю праздника Пасхи, пересмотра страхового пакета, увеличения заработной платы работников порта, а также отстранения от должности генерального директора БПМ Даниара Мухамед-Рахима. Администрация порта предложила начать переговоры в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии, и рассмотреть совместно с профсоюзом порта все возникшие вопросы.

По информации министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Аджарии, ранее госпитализированные два участника акции голодовки уже выписаны из больницы.



Батумский морской порт функционирует в штатном режиме.

АО «КазТрансОйл» с 22 августа 2017 года владеет 100-процентной долей участия в ООО «Батумский нефтяной терминал», через которое осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии.

(Автор: Али Мустафаев)

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