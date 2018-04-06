SOCAR рассчитывает получить первую продукцию с новых месторождений в 2020-2021 гг

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR рассчитывает в 2020-2021 годах получить первую продукцию с ряда новых нефтегазовых месторождений, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту правящей партии "Ени Азербайджан".

По его словам, в компании полны решимости сохранить стабильную добычу нефти и увеличить добычу газа путем разработки новых перспективных месторождений, таких как "Карабах", "Умид-Бабек", "Абшерон" и другие.

"Было принято много важных решений относительно разработки новых месторождений. Начата совместная работа с французской компанией Total на месторождении "Абшерон" и разработка месторождения "Умид"", - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR отметил, что стартовал этап основного проектирования планов разработки нефтегазового месторождения "Карабах".

"SOCAR уже, используя собственные возможности, успешно проводит бурение скважин на глубине более шести тысяч метров при аномально высоких давлении и температуре. Я полагаю, что мы получим первую продукцию с новых месторождений в 2020-2021 годах", - сказал Абдуллаев.

В 2016 году SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 470 метров. Добыча составит более полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

По оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Об открытии месторождения "Умид" SOCAR объявила в 2010 году.

Risk-service контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" на Каспии, был подписан между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited 12 января 2017 года.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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