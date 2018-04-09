Нефтяная корзина ОПЕК 6 апреля подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК шестого апреля составила 64,82 доллара за баррель, что на 0,36 доллара меньше по сравнению с показателем прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник в рамках коррекции после того, как в пятницу они упали в среднем на два процента на фоне статданных из США.

По состоянию на 16:40 понедельника, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 1,34 процента - до 68,01 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,11 процента - до 62,75 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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