Нефтяная корзина ОПЕК 18 апреля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 18 апреля составила 69,39 доллара за баррель, что на 1,03 доллара выше по сравнению с показателем вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг растут, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

По состоянию на 16:02 четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,5 процента - до 74,58 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,4 процента - до 69,43 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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