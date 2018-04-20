Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+

20 апреля 2018 09:13 (UTC+04:00)

Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили сделку ОПЕК+, а также взаимодействие в нефтяной и газовой сферах, сотрудничество в области геологоразведки и атомной энергетики, говорится в релизе российского ведомства, передает Прайм.

В частности, отмечается, что в ходе встречи Новак позитивно оценил действие соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на рынок.

"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран-производителей нефти по вопросу реализации венских соглашений о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", - приводятся слова Новака в сообщении Минэнерго РФ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

В саудовском городе Джедда в пятницу, 20 апреля, состоится очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций по его корректировке. В состав комитета входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла, Алжир и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах президентствующей в ОПЕК страны). В нынешней встрече ожидается также участие профильных министров из Ирака, Казахстана, Брунея.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эксперт об условиях продления соглашения ОПЕК+
Энергетика 09:33
Туркменистан и РФ обсудили консульские вопросы
Туркменистан 08:24
Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России
Россия 04:13
В НАТО выступили за налаживание диалога с Россией
Россия 19 апреля 20:50
Представители силовых ведомств Ирака, Ирана, РФ, Сирии провели встречу в Багдаде
В мире 19 апреля 19:44
Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов
Россия 19 апреля 19:19
«Яндекс» поможет продаже узбекских товаров в России
Бизнес 19 апреля 18:58
Правительство России утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"
Россия 19 апреля 18:51
Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения – МИД
Политика 19 апреля 18:30
В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти в Баку
Политика 19 апреля 17:36
Герасимов и главком НАТО на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога
Политика 19 апреля 17:31
Узбекистан и Россия завершают обсуждение соглашения о поставках российской нефти
Энергетика 19 апреля 17:10
Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
Россия 19 апреля 16:47
Герасимов и Скапаротти обсудили в Баку военную деятельность России и НАТО в Европе
Политика 19 апреля 16:22
Узбекистан может подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС в ближайшее время
Энергетика 19 апреля 16:00
Российская торговая сеть намерена расширять свою деятельность в Азербайджане
Бизнес 19 апреля 15:56
Лоукостер Flynas свяжет Тбилиси с тремя мегаполисами Саудовской Аравии
Грузия 19 апреля 15:35
Россия запросила консультации через ВТО по тарифам США на сталь и алюминий
Россия 19 апреля 15:07