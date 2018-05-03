Нефтяная корзина ОПЕК 2 мая подешевела

3 мая 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК второго мая составила 70,47 доллара за баррель, что на 0,12 доллара ниже по сравнению с показателем вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг показывают восходящее движение.

По состоянию на 14:04 четверга, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62 процента - до 73,58 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,44 процента - до 68,22 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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