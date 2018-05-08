Нефтяная корзина ОПЕК 7 мая подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого мая составила 72,45 доллара за баррель, что на 1,46 доллара выше по сравнению с показателем прошлой пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем, рынок ожидает решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном, которое будет объявлено позднее во вторник.

По состоянию на 15:19 вторника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,21 процента - до 75,25 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,39 процента - до 69,75 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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