Узбекистан завершит строительство очередной ГЭС к концу года

Узбекистан в конце 2018 года планирует ввести в эксплуатацию Туябугузскую ГЭС, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на источник в «Узбекгидроэнерго».

Новая ГЭС строится на Туябугузском водохранилище, более известном в народе как «Ташморе». Раньше здесь вода в целях вегетации сливалась в реку Ахангаран, а после ввода гидроэлектростанции будет использоваться для выработки электричества. Она будет проходить через плотину и два специальных подземных туннеля, где установят современные китайские агрегаты для выработки энергии компании Dongfang.

"На сегодняшний день вы выполнили порядка 73 процентов запланированных работ по проекту. Мощность станции составит 12 Мегаватт, высота водохранилища – 30 метров, объем – 250 миллионов кубических метров. По оценкам специалистов, ГЭС окупится в течении 4 лет, так как агрегаты будут вырабатывать электричество 11 месяцев в году без остановки", – отметил собеседник.

Общая стоимость строительства превышает 16 миллионов долларов, из которых 8,2 миллиона составляют иностранные инвестиции и кредиты, а 8,09 миллиона – средства "Узбекгидроэнерго".

Отметим, что в рамках специальной программы в Узбекистане в среднесрочной перспективе запланировано строительство 42 новых и модернизация 32 действующих ГЭС. В этом году идет реализация 10 проектов, стоимость первой очереди которых равна 364,6 миллиона долларов.

Так, например, в июне-августе прошлого года на водохранилище Туябугуз было начато строительство малой ГЭС, на Большом ферганском канале – каскада малых ГЭС, на реке Ахангаран – малой ГЭС "Камчик", на реке Туполанг – каскада малых ГЭС "Зарчоб".

По подсчетам специалистов, гидроэнергетические ресурсы Узбекистана позволяют в год вырабатывать до 27,4 миллиарда киловатт/часов электроэнергии. При этом в настоящее время освоено лишь 6,5 миллиарда киловатт/часов или 23,7 процента от всего гидроэнергетического потенциала страны.

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