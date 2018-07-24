Азербайджан будет экспортировать современные солнечные панели

24 июля 2018 06:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готовится экспортировать на международный рынок более современные солнечные панели, сказал Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

По словам Меликова, с учетом появления современных солнечные панелей, поставлять на международный рынок панели старого типа не имеет смысла, так как их никто не будет покупать.

«Поэтому для того чтобы продвигаться дальше в вопросах экспорта солнечных батарей, нам необходимо сначала применить новые технологии, освоить производство современных и высокоэффективных солнечных панелей, и только после этого выходить на рынки соседних и других стран», - сказал Меликов.

В настоящее время, по словам зампредседателя Госагентства, на повестке дня находится вопрос модернизации завода по производству солнечных панелей компании Azguntex.

«Обозначить сроки, когда будут завершены работы в этом направлении, пока не представляется возможным, так как сейчас идет обсуждение договоров и определение требуемой на эти работы суммы. Необходимо договориться с поставщиком технологий, определить коммерческие условия и исходя из этого, осуществлять поставку необходимого оборудования», - сказал Меликов.

Как сообщалось ранее, модернизация производства позволит увеличить энергомощность панелей с 250 до 330 ватт. Новые солнечные панели смогут аккумулировать больше солнечной энергии за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы.

Работы предварительно оцениваются в 150-200 тысяч евро. Годовая мощность завода после модернизации вырастет c 25 до 60-65 мегаватт. После завершения модернизации будут функционировать две линии мощностью по 100 тысяч панелей в год.

Завод Azguntex функционирует с апреля 2012 года. Срок эксплуатации производимых солнечных панелей составляет 30-40 лет.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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