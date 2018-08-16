На долю Узбекистана пришлось 85% всей зарубежной добычи газа «ЛУКОЙЛ»

16 августа 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года российская нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ» увеличила добычу газа в Узбекистане до 6,1 миллиарда кубических метров, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно информации, двукратный рост добычи стал возможен благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам «Кандым» и «Гиссар».

При этом успешное развитие проектов в Узбекистане стало основным фактором роста добычи газа компании за рубежом. Так, в целом «ЛУКОЙЛ» добыла за рубежом 7,1 миллиарда кубических метров газа, то есть на долю Узбекистана пришлось около 85 процентов.

В целом, в первой половине 2018 года компания добыла 16,1 миллиардов кубических метров газа, что на 20 процентов больше по сравнению с первой половиной 2017 года.

Во втором квартале 2018 года добыча газа составила 8,1 миллиарда кубических метров, что в среднесуточном выражении соответствует уровню первого квартала 2018 года.

По данным Госкомстата Узбекистана, в первой половине 2018 года в Узбекистане было добыто 29,34 миллиарда кубометров газа, что на 6,3 процента выше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Напомним, в 2017 году «ЛУКОЙЛ» добыла в Узбекистане 9,09 миллиарда кубометров газа.

В 2018 году добыча газа может вырасти более чем на 60 процентов по сравнению с показателем прошлого года и составить 14,6 миллиарда кубометров.

Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов ранее заявил, что в 2019 году компания будет производить 19 миллиардов кубометров газа в Узбекистане.

В свою очередь главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по Каспийскому региону Эшли Шерман сказал Trend, что «ЛУКОЙЛ» в ближайшие годы продолжит оставаться доминирующим международным оператором в нефтегазовом секторе Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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