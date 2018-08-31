Строительство албанского участка TAP завершено на 99%

31 августа 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство албанского участка Трансадриатического трубопровода (TAP) завершено на 99 процентов, сообщают в пятницу албанские СМИ со ссылкой на консорциум по строительству TAP.

Уточняется, что из 215 километров, приходящихся на албанский участок, строительство уже завершено на протяжении 213 километров.

Отметим, что TАР является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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