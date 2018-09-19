Узбекистан обеспечит строительство АЭС в строгом соответствии с требованиями МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан обеспечит реализацию проекта строительства атомной электростанции в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере.

Об этом, как передаёт "Подробно.uz", заявил президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев на 62-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ходе своего выступления он проинформировал участников о подписании 7 сентября 2018 года в Москве межправительственного соглашения между Узбекистаном и Россией о сотрудничестве в строительстве на территории нашей страны первой атомной электростанции, а также о начале соответствующих работ в этом направлении, подготовке программы развития атомной энергии в мирных целях и кадров для отрасли.

Бехзод Юлдашев от имени Узбекистана заверил, что будет обеспечена реализация проекта в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере, а также выражена надежда на взаимовыгодное сотрудничество и поддержку МАГАТЭ нашей республики в данном направлении.

"В соответствии с подписанным межправительственным соглашением предусматривается строительство в Узбекистане первой атомной электростанции из двух блоков поколения "3+" с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт по российским технологиям. В настоящее время начаты изыскательские работы по выбору площадки размещения АЭС. Реализация проекта будет осуществляться совместно с Госкорпорацией "Росатом" с использованием самых современных технологических решений и строгим соблюдением всех норм безопасности", – отметили в пресс-службе МИД.

Как сообщает Посольство Узбекистана в Австрии, в период участия в работе 62-й сессии узбекская делегация также планирует провести переговоры с руководством МАГАТЭ и представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Напомним, что с момента установления сотрудничества с МАГАТЭ, 25-летие которого будет отмечаться в 2019 году, в Узбекистане проделана большая работа по повышению радиационной и ядерной безопасности страны и региона, по инициативе нашей республики подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.