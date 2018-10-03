Внешэкономбанк России может профинансировать модернизацию электростанций в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Банк развития и внешнеэкономической деятельности России готов рассмотреть возможность финансирования с участием Национальной энергосберегающей компании (НЭК) Узбекистана и российских компаний ряда проектов, предусматривающих модернизацию электростанций, а также насосных станций, передают в среду узбекистанские СМИ.

Об этом стало известно по итогам подписания меморандума о сотрудничестве между Внешэкономбанком и НЭК.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках финансирования поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции, проведения работ и оказания услуг для реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения.

Было отмечено, что привлечение заемных ресурсов Внешэкономбанка предоставит возможность расширить линейку финансовых инструментов компании в имплементации различных видов энергосервисных услуг, что, несомненно, окажет благотворное влияние на меры по повышению энергоэффективности на предприятиях и в организациях Узбекистана.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала, и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекистанский бизнес, который открыл уже более 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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