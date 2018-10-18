Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС

18 октября 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана утвердило меры по реализации инвестиционного проекта по модернизации Фархадской ГЭС в городе Ширин Сырдарьинской области, передаёт "Подробно.uz".

В документе отмечается, что «Узбекгидроэнерго» и «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (Россия) подписали контракт по модернизации Фархадской ГЭС на условиях «под ключ» на общую сумму 56,52 миллиона евро.

«Гидропроект» разработал технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта с суммой капитальных вложений в размере, эквивалентном 58,27 миллиона евро.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк России) и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) заключили договор об открытии кредитной линии.

Внешэкономбанк предоставил кредит в размере 45,22 миллиона евро для финансирования проекта. Кредит предоставлен на 10 лет с трехлетним льготным периодом. Процентная ставка по кредиту составляет 2,35 процента годовых, включая маржу рефинансирующего Узнацбанка в размере 0,35 процента.

При этом «Узбекгидроэнерго» направит собственные средства в размере 13,05 миллиона евро для осуществления данного проекта.

Согласно ТЭО проекта, мощность станции составит 127 мегаватт. Станция будет производить до 531,2 миллиона киловатт/часов электроэнергии в год.

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