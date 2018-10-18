В Китае с участием Азербайджана подписана Декларация по энергосотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс-Один путь" (ФОТО)

18 октября 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай и Азербайджан выполняют единую миссию соединения континентов и цивилизаций путем восстановления Шелкового пути, создав новую модель сотрудничества инициативой «Один пояс-Один путь» в большом географическом районе, охватывающем Юго-Восточную Азию, Африку и Восточную Европу.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления на Конференции министров энергетики «Один пояс-один путь» в Китае.

Министр подчеркнул, что Азербайджан внес свой вклад в инициативу «Один пояс-один путь» посредством реализации крупных транспортных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг и Бакинский международный морской торговый порт, поддержку которым оказала энергетическая политика страны. Было также упомянуто об энергетическом потенциале страны, о реализуемых проектах и создании нефтегазовых инфраструктур для экспорта углеводородных запасов как Каспийского моря, так и Центральной Азии на международные рынки.

«Помимо Китая, мы можем еще больше развить сотрудничество с другими странами–членами проекта "Пояс и путь" по многим направлениям энергетической сферы. Благодаря азербайджанским энергетическим проектам можно получить выход на новые рынки и новые экспортные маршруты. В качестве инструментов для сотрудничества Азербайджан может предложить собственные энергоресурсы, потенциал по возобновляемым источникам энергии, транзитные возможности и совместные проекты в сферах нефтепереработки и нефтехимии», - сказал министр.

В ходе конференции состоялись обсуждения по вопросам упрощения инвестиций в энергосферу, энергии будущего и беспрепятственной торговли энергетической продукцией. По итогам конференции была подписана совместная Декларация, в которой отмечена актуальность сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития и была выражена поддержка созданию «Энергетического партнерства Пояс и путь».

Инициатива "Пояс и путь" была предложена председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году с целью строительства торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торговых путей.

В декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.

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