Отношения между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются - спикер

БАКУ /Trend/ - Отношения между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются, сказал в пятницу спикер парламента Турции Бинали Йылдырым на церемонии открытия НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

Йылдырым отметил, что сегодня Азербайджан и Турция осуществляют много экономических и энергетических проектов и начиная с 1991 года между Турцией и Азербайджаном было подписано множество двусторонних соглашений.

«Проекты, которые реализовали Азербайджан и Турция, направлены на развитие региона», - сказал Йылдырым.

Он также отметил, что НПЗ STAR обеспечит 25 процентов потребностей страны в нефтепродуктах.

По словам Йылдырыма, НПЗ STAR является примером сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.



Отметим, что сегодня в турецкой провинции Измир проходит официальная церемония открытия НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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