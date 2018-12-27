Книга, повествующая о правовом регулировании энергетической политики

БАКУ /Trend/ - Монография Разима Исаева может сыграть важную роль в устранении пустот, имеющихся в науке о международном энергетическом праве.

Одной из особенностей монографии является разъяснение вопросов правового регулирования защиты окружающей среды при транзитной транспортировке энергоресурсов. Так, в монографии широко анализируются международные договора универсального и регионального характера, предусматривающие вопросы защиты окружающей среды при транзитной транспортировке энергоносителей…

Рост потребности в энергоресурсах в XXI веке делает актуальной мировую торговлю энергией, а в более широком смысле – проблему доставки данного ресурса из различных регионов на потребительский рынок. При этом проблема транзитной транспортировки энергоносителей возникает как одна из основных элементов современной международной безопасности.

Различные войны и военные конфликты, направленные на завоевание энергоносителей, а также удержание международных транспортных коридоров, обеспечивающих выход на мировой энергетический рынок, попытки к препятствию строительству новых транспортных инфраструктур требует перевода на политически-правовую плоскость борьбы военно-политических центров государств, интересы которых на мировом энергетическом рынке не совпадают. Поскольку, без международных правовых механизмов, предусматривающих решение споров, способных возникнуть при транзитной перевозке энергоносителей, не возможно и осуществление их безопасного транзита. В этой связи одной из главных задач является научно-теоретическое и практическое исследование правовых аспектов регулирования транзита энергоносителей и принятие в данной области более совершенных мер. Монография Исаева Разима Джамал оглы «Теоретические и практические проблемы правового регулирования транзита энергоносителей в современном международном и национальном праве» достаточно актуальная и ценна именно тем, что посвящена исследованию вышеизложенных проблем.

В целом в современный период энергоносители оказывают серьезное влияние на экономику, общественную безопасность стран и регионов, также они могут способствовать снижению к минимуму доверия людей к стабильности. Это в свою очередь еще раз доказывает значимость энергоносителей и необходимости решения проблемы их правового регулирования.

В данной монографии определено понятие энергоносителей в международном праве и внутригосударственном законодательстве, а также исследованы с научной точки зрения и всесторонне и подробно изложены такие вопросы, как транспортировка энергоресурсов железнодорожными перевозками, торговым судоходством, по международным трубопроводам и линиям электропередач, как средствам транспортировки энергоносителей. В данной работе изучены и проанализированы в сравнении с соответствующим законодательством Азербайджанской Республики принципы формирования правовых отношений в сфере международной транспортировки энергоносителей, и международно-правовое регулирование транзита, осуществляемого между ограниченным количеством участников. Данная работа, подготовленная с учетом современных нормативно-правовых документов в сфере транзита энергоносителей, передового международно-правового опыта и требований, вытекающих из соответствующих правовых актов Азербайджанской Республики, играет важную роль в правовом регулировании энергетической политики нашей страны и устранении пустот, имеющихся в науке о международном энергетическом праве.

Одной из особенностей монографии является разъяснение вопросов правового регулирования защиты окружающей среды при транзитной транспортировке энергоресурсов. Так, в монографии широко анализируются международные договора универсального и регионального характера, предусматривающие вопросы защиты окружающей среды при транзитной транспортировке энергоносителей. В заключении автором изложены предложения и результаты, значимые с теоретически-практической точки зрения, связанные с проведенным в монографии многосторонним анализом, что в правовой практике (в том числе и Азербайджанской Республики) и правовой литературе основывается на достаточно обоснованные научные концепции. Заявленные в работе основные положения и предложения также имеют большое значение. Таким образом, представленная к заключению монография актуальна также научно обоснованными аргументами и соответствующей практической значимостью.

Таким образом, определение роли, объема правового регулирования в связи с транспортировкой энергоносителей, имеет большое значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Актуальность избранной автором темы можно объяснить именно этим. Вышеизложенные факты еще раз подтверждают актуальность монографии. Структура монографии состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы. План исследования составлен в логической последовательности, параграфы и главы целиком и полностью дополняют друг друга.

В целом выполненная научно-исследовательская работа посвящена достаточно значимой, широкой, сложной и систематической проблеме. Обращение автора в связи с всесторонним анализом монографии к сложным, актуальным международно-правовым проблемам и идейному разнообразию, имеющему место в правовой литературе, следует расценивать как положительный фактор.

При написании исследовательской работы автор творчески и широко обратился к идейному разнообразию, имеющему место в правовой литературе, опыту различных государств в сфере законодательства и международных договоров (универсальных, региональных и двусторонних). При разработке данной монографии использована достаточно широкая литература, в том числе азербайджанская и зарубежная литература последних времен.

Данная работа, предназначенная для юристов, студентов вузов, преподавателей, лиц, непосредственно связанных с транспортировкой и транзитом энергоносителей, может стать отправной точкой для еще больших достижений в сфере транзитной транспортировки энергоносителей, а также для повышения качества и безопасности транзита, как в Азербайджанской Республике, так и на международной арене. Мы выражаем глубокую благодарность автору за разработку и представление к вниманию читателей монографии, охватывающей актуальные теоретические и практические проблемы правового регулирования в сфере транзита энергоносителей в современном международном и национальном праве, и желаем Р.Дж. Исаеву дальнейших успехов в научной деятельности.

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