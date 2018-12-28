SOCAR приступила к производству наночастиц

28 декабря 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR приступила к производству наночастиц, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомпанию.

Оборудование, необходимое для производства наночастиц, было разработано в партнерстве с российской компанией «Ростовые технологии».

Как отмечается, технологический процесс происходит без использования вредных химических веществ и с минимальным использованием инертного газа. Производимые наночастицы будут использоваться для изготовления наносистем, которые помогут повысить эффективность бурения, добычи и других производственных процессов.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что производство наночастиц позволит компании сократить расходы и снизить зависимость от импорта. В будущем эту продукцию смогут использовать и другие структуры внутри страны.

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