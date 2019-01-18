SOCAR инвестировала в газораспределительную сеть Грузии (Эксклюзив)

18 января 2019 07:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Georgia Gas, в ходе реализации проекта газораспределения на территории Грузии, в конце 2018 года приобрела газораспределительную компанию "Телавгаз", осуществляющую дистрибуцию природного газа в Телавском районе Грузии, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Как отметили в компании, новое приобретение является продолжением мер, осуществляемых компанией на протяжении последних лет в рамках широкомасштабного проекта управления газораспределительной сетью на территории Грузии.

"Данные активы с точки зрения корпоративной стратегии являются компонентами единого проекта газораспределения в стране. Добавление активов в Телавском районе расширило масштаб газораспределительных операций по всему ареалу кахетинского региона и большей части Грузии, за исключением столицы страны – Тбилиси", - сказали в SOCAR.

Отметим, что компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
"SOCAR карбамид" способствует увеличению высокотехнологичного экспорта Азербайджана - эксперт
Энергетика 17 января 19:32
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 17 января 18:35
Перенесены переговоры российской ИНТЭС и SOCAR по поставкам нефтяного оборудования
Энергетика 17 января 17:16
Азербайджан незначительно увеличил добычу нефти в 2018 году
Энергетика 17 января 17:16
Как приостановка добычи на морских нефтегазовых платформах Азербайджана отразится на среднегодовых показателях?
Энергетика 17 января 16:54
"Азеригаз": В газоснабжении не возникало никаких проблем
Энергетика 17 января 15:28
Лента новостей
В США убийцу внучки актера Моргана Фримена осудили на 20 лет
США 08:59
За взрывом в Магнитогорске стояло «Исламское государство»
Россия 08:56
YouTube запретил опасные видео на фоне флешмоба с завязанными глазами
ИКТ 08:27
Tesla отзовет 14 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности
Китай 07:52
В Колумбии объявили трехдневный траур после взрыва в школе полиции
Другие страны 07:35
Заместитель генсека ЛАГ заявил, что Сирию не приглашали на саммит в Бейруте
Арабские страны 06:58
В Мексике похитители топлива убили сотрудника полиции
Другие страны 06:33
Посол Китая предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Китай 05:58
Эмиссар КНДР прибыл в Вашингтон на переговоры с Помпео
США 05:28