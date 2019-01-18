SOCAR инвестировала в газораспределительную сеть Грузии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Georgia Gas, в ходе реализации проекта газораспределения на территории Грузии, в конце 2018 года приобрела газораспределительную компанию "Телавгаз", осуществляющую дистрибуцию природного газа в Телавском районе Грузии, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Как отметили в компании, новое приобретение является продолжением мер, осуществляемых компанией на протяжении последних лет в рамках широкомасштабного проекта управления газораспределительной сетью на территории Грузии.

"Данные активы с точки зрения корпоративной стратегии являются компонентами единого проекта газораспределения в стране. Добавление активов в Телавском районе расширило масштаб газораспределительных операций по всему ареалу кахетинского региона и большей части Грузии, за исключением столицы страны – Тбилиси", - сказали в SOCAR.

Отметим, что компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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