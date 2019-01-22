Иран не смог найти покупателя для 1 млн баррелей нефти

22 января 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Ирана не смогла реализовать один миллион баррелей нефти на Энергетической бирже страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство SANA.

Как отмечается, начавшиеся в 14:30 по иранскому времени торги завершились без проведения какой-либо сделки.

Иран возобновил торги на Энергетической бирже в конце прошлого года на фоне введения новых санкций. В частности, в прошлом году торги прошли в октябре и ноябре. Тогда Иран реализовал 280 тысяч и 700 тысяч баррелей нефти соответственно. До этого, торги проводились в 2011 году.

(Автор: Эльнур Багышов)

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