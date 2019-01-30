Азербайджан и Пакистан скоро подпишут соглашение на поставку нефти и газа

БАКУ/Trend/ - Пакистан и Азербайджан официально подпишут коммерческое соглашение на поставку нефти и газа в феврале этого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на customnews.pk.

Как сообщается, это будет соглашение государственного уровня, позволяющее нефтегазовым компаниям двух стран начинать переговоры, но торговлю можно будет осуществлять в том случае, если это окажется возможным с экономической и логистической точки зрения.

Кроме того, федеральный министр нефти и газа Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что Пакистан и Азербайджан создадут совместную рабочую группу по энергетике.

Гулам Сарвар Хан сказал, что министерство приложит все усилия, чтобы добиться ратификации этого соглашения Экономическим координационным комитетом и Кабинетом министров во имя укрепления взаимоотношений между двумя странами.

Отметим, что Азербайджан и Пакистан заключили межправительственное соглашение в феврале 2017 года на поставку ряда нефтегазовых продуктов, включая топочный мазут, бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ).

Кроме того, ранее сообщалось, что азербайджанская госкомпания SOCAR стала одним из победителей тендера на поставку сжиженного природного газа в Пакистан.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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