Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы

13 марта 2019 10:41 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан предпринимает все шаги для минимизации киберугроз - министр
ИКТ 12:13
В ближайшее время на одном из блоков месторождений на Каспии пройдет сейсморазведка
Энергетика 12:07
Минэнерго США опубликовало прогноз по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 12:07
«Газпромбанк» планирует реализацию в Азербайджане нового дорогостоящего проекта в сфере промышленности (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 12:02
Азербайджанские военные обучат турецких коллег управлять С-300
Политика 11:48
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча руководства SOCAR-KBR со студентами
Общество 11:33
Лента новостей
В Азербайджане к программе самозанятости привлекут около 8 тыс. человек
Бизнес 12:14
Азербайджан предпринимает все шаги для минимизации киберугроз - министр
ИКТ 12:13
В ближайшее время на одном из блоков месторождений на Каспии пройдет сейсморазведка
Энергетика 12:07
Минэнерго США опубликовало прогноз по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 12:07
Компании из России, Японии и ОАЭ претендуют на доверительное управление двумя ТЭС в Узбекистане
Энергетика 12:05
«Газпромбанк» планирует реализацию в Азербайджане нового дорогостоящего проекта в сфере промышленности (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 12:02
Самолет рухнул на жилой дом в США, есть погибший (ВИДЕО)
США 11:59
Азербайджанские военные обучат турецких коллег управлять С-300
Политика 11:48
Через порты Турции в феврале перевезено свыше 200 тыс. автомобилей
Турция 11:45