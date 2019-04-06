Завершился очередной этап строительства TAP

БАКУ /Trend/ - Завершающие работы продолжаются на двух компрессорных и одной измерительной станции, которые строятся в рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.
Об этом сообщила Trend глава отдела по коммуникациям TAP Лиза Гиверт.
Сварка труб на компрессорной станции в Кипое (Албания) завершена, монтаж труб завершен на более чем 90 процентов, тестирование гидропрочности идет по графику, сказала она.
"Три компрессора на станции установлены, окончательная юстировка завершена и идет механическое и электрическое подключение", - сказала Гиверт.
В городе Фиери, по ее словам, также завершена сварка труб, а монтаж труб завершен на 86 процентов и проведены испытания на гидропрочность.
Кроме того, на данной компрессорной станции завершена окончательная юстировка, добавила она.
Строительство измерительной станции в Билиште завершено на более чем 84 процентов, сказала Гиверт.
"На станциях наши команды работают над общим завершением работ, запланированным на конец 2019 года", - сказала она.
Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.
Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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