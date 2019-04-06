Завершился очередной этап строительства TAP

БАКУ /Trend/ - Завершающие работы продолжаются на двух компрессорных и одной измерительной станции, которые строятся в рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщила Trend глава отдела по коммуникациям TAP Лиза Гиверт.

Сварка труб на компрессорной станции в Кипое (Албания) завершена, монтаж труб завершен на более чем 90 процентов, тестирование гидропрочности идет по графику, сказала она.

"Три компрессора на станции установлены, окончательная юстировка завершена и идет механическое и электрическое подключение", - сказала Гиверт.

В городе Фиери, по ее словам, также завершена сварка труб, а монтаж труб завершен на 86 процентов и проведены испытания на гидропрочность.

Кроме того, на данной компрессорной станции завершена окончательная юстировка, добавила она.

Строительство измерительной станции в Билиште завершено на более чем 84 процентов, сказала Гиверт.

"На станциях наши команды работают над общим завершением работ, запланированным на конец 2019 года", - сказала она.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.