Сбербанк ведет переговоры по НПЗ, на который претендует SOCAR

БАКУ /Trend/ - Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, глава Сбербанка Герман Греф сказал, что более 80 процентов акций завода были приобретены банком и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
«Мы собираемся продавать этот завод только тем компаниям, которые имеют большой опыт ведения такого бизнеса», - сказал Греф.
Как сообщалось ранее, азербайджанская госкомпания SOCAR также была заинтересована в приобретении акций НПЗ, однако в недавнем интервью с Trend в компании сообщили, что на данный момент нет инвестиционного решения по поводу приобретения Антипинского НПЗ.
Отметим, что в апреле Сбербанк получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат разным юридическим и физическим лицам.
Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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