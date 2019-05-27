Сбербанк ведет переговоры по НПЗ, на который претендует SOCAR

27 мая 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Reuters, глава Сбербанка Герман Греф сказал, что более 80 процентов акций завода были приобретены банком и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

«Мы собираемся продавать этот завод только тем компаниям, которые имеют большой опыт ведения такого бизнеса», - сказал Греф.

Как сообщалось ранее, азербайджанская госкомпания SOCAR также была заинтересована в приобретении акций НПЗ, однако в недавнем интервью с Trend в компании сообщили, что на данный момент нет инвестиционного решения по поводу приобретения Антипинского НПЗ.

Отметим, что в апреле Сбербанк получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат разным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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