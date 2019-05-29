SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций Антипинского НПЗ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» (НПЗ), как сообщает Trend, об этом в среду сказал журналистам вице-президент госкомпании Эльшад Насиров.

Как сообщает Reuters, глава «Сбербанка» Герман Греф сказал, что свыше 80 процентов акций завода были приобретены банком и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Отметим, что в апреле «Сбербанк» получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат разным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее Герман Греф сказал, что «Сбербанк» продолжает переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.