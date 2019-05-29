SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций Антипинского НПЗ

29 мая 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» (НПЗ), как сообщает Trend, об этом в среду сказал журналистам вице-президент госкомпании Эльшад Насиров.

Как сообщает Reuters, глава «Сбербанка» Герман Греф сказал, что свыше 80 процентов акций завода были приобретены банком и сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Отметим, что в апреле «Сбербанк» получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат разным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее Герман Греф сказал, что «Сбербанк» продолжает переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 14:26
Азербайджанская компания определилась со сроками реализации дорожного проекта в Сербии
Бизнес 14:18
Госдеп США: ЮГК может сыграть решающую роль в реализации усилий Европы по диверсификации энергопоставок
Энергетика 13:36
Уточнены сроки закладки дорожной инфраструктуры в Украине с участием азербайджанской компании
Бизнес 13:24
В ближайшее время возобновится экспорт нефти по Баку-Новороссийск
Энергетика 12:35
АПК огласила ожидаемые объемы по переработке хлопка на Агджабединском заводе
Бизнес 12:31
Лента новостей
Ашхабад и Бишкек провели политконсультации
Туркменистан 14:50
В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина
Другие страны 14:47
Остаются считаные часы до финала Лиги Европы УЕФА в Баку (ФОТО)
Общество 14:40
Банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в реализации синдицированных кредитов
Бизнес 14:35
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 14:26
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Европа 14:25
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 14:24
Азербайджанская компания определилась со сроками реализации дорожного проекта в Сербии
Бизнес 14:18
Туркменистан принял участие в региональной встрече ВТамО по контролю за контейнерными перевозками
Туркменистан 14:17