SOCAR отказывается от импорта иранской нефти для НПЗ Star

6 июня 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR закупит сырую нефть у Ирака для переработки на своем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Star в Турции.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на SHARQ AL-AWSAT, об этом сказал глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы, которые используют иранскую сырую нефть, могут столкнуться в будущем с проблемами из-за санкций США.

По его словам, до сих пор на НПЗ Star были переработаны 1,5 миллиона тонн сырой нефти.

«Мы планируем переработать 8 миллионов тонн сырой нефти к концу года. Со следующего месяца мы начнем покупать иракскую нефть», - сказал Гахраманов.

Отметим, что решение США об отмене исключений из санкций в отношении импорта иранской нефти вступило в силу 2 мая.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялось открытие НПЗ Star стоимостью 6,3 миллиарда долларов. Проектная мощность завода составляет 10 миллионов тонн, а в качестве основного поставщика сырья выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.
Функционирование завода позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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