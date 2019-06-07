«Кашаган» вышел на самые высокие уровни добычи с начала разработки

БАКУ/Trend/- Добыча нефти на гигантском месторождении « Кашаган» достигла 400 тысяч баррелей в день – самого высокого объема с момента начала разработки в 2016 году, сообщает Trend ссылкой на Reuters.

Производство нефти на месторождении выросло после успешного завершения планового ремонта и техобслуживания на «Кашагане», которое длилось больше месяца.

Ремонт проводился при полной остановке производства на море и на суше, начиная с середины апреля. По сведениям Trend, увеличение объемов добываемой нефти стало возможным благодаря снятию ограничений возможностей оборудования в схеме разработки, а также увеличению обратной закачки газа в резервуар. В программу работ был включен перевод двух скважин с режима добычи в режим обратной закачки газа на искусственном острове D.

До ремонта суточная добыча на месторождении была в районе 330 -340 тысяч баррелей.

"Кашаган" – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, признанное одним из самых дорогих проектов в мире. На первый этап разработки уже потрачено более 56 миллиардов долларов. Коммерческая добыча на месторождении началась первого ноября 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.