«Кашаган» вышел на самые высокие уровни добычи с начала разработки

7 июня 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Добыча нефти на гигантском месторождении « Кашаган» достигла 400 тысяч баррелей в день – самого высокого объема с момента начала разработки в 2016 году, сообщает Trend ссылкой на Reuters.

Производство нефти на месторождении выросло после успешного завершения планового ремонта и техобслуживания на «Кашагане», которое длилось больше месяца.

Ремонт проводился при полной остановке производства на море и на суше, начиная с середины апреля. По сведениям Trend, увеличение объемов добываемой нефти стало возможным благодаря снятию ограничений возможностей оборудования в схеме разработки, а также увеличению обратной закачки газа в резервуар. В программу работ был включен перевод двух скважин с режима добычи в режим обратной закачки газа на искусственном острове D.

До ремонта суточная добыча на месторождении была в районе 330 -340 тысяч баррелей.

"Кашаган" – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, признанное одним из самых дорогих проектов в мире. На первый этап разработки уже потрачено более 56 миллиардов долларов. Коммерческая добыча на месторождении началась первого ноября 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как ремонт на "Кашагане" влияет на промышленность Казахстана?
Энергетика 17 мая 22:31
Агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB
Финансы 26 марта 14:45
NCOC разрабатывает новую концепцию для увеличения добычи нефти
Казахстан 3 октября 2018 12:41
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 29 марта 2018 09:29
Названы прогнозируемые объемы перевалки кашаганской нефти через Азербайджан
Энергетика 6 октября 2016 09:18
Total ожидает полного восстановления добычи на казахстанском Кашагане в конце 2015 года
Казахстан 22 апреля 2014 14:02
Лента новостей
Турция разрабатывает отечественные зенитно-ракетные комплексы
Турция 11:14
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 11:14
Соратники Гейдара Алиева приехали в Баку по приглашению Фонда Гейдара Алиева и поделились воспоминаниями (ФОТО)
Политика 11:10
Узбекистан расширит экспорт табака
Бизнес 11:05
В парке Центра Гейдара Алиева откроется выставка Резы Дегати «Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию»
Общество 11:04
Южная Корея сменила руководителя офиса связи с КНДР
Другие страны 11:01
В апреле Турцию посетили свыше 390 тысяч туристов из России – министерство
Турция 10:52
Обнародована дата встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами США и России
Турция 10:47
Азербайджан представлен на выставке, открывшейся в Минске в рамках II Евроигр (ФОТО)
Общество 10:42