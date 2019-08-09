Неопределенность на рынке нефти будет сохраняться до конца года - эксперт

9 августа 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтяной рынок будет постоянно меняться до конца 2019 года, сказал Trend руководитель отдела аналитики Interfax Energy Абишек Кумар.

Эксперт отметил, что продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК + сведет к минимуму вероятность переизбытка на нефтяном рынке до марта следующего года.

По словам Кумара, торговая война между США и Китаем уже снижает перспективы глобального экономического роста, что, в свою очередь, отрицательно скажется на росте мирового спроса на нефть в текущем и будущем году.

"Торговый спор вряд ли будет решен в ближайшее время, что станет медвежьим фактором для цен на нефть", - отметил Кумар.

Таким образом, все будет зависеть, какие факторы - стабилизирующие цены на нефть или оказывающие на них понижательное действие, будут преобладать.

Interfax Global Gas Analytics прогнозирует, что средневзвешенная цена на нефть марки Brent составит 68 долларов за баррель в 2019 году.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо идут вниз. По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок, считают аналитики. С прошлой пятницы американская WTI потеряла более пяти процентов, североморский эталонный сорт Brent - свыше семи процентов.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures с утра подешевели до 57,27 доллара за баррель. Стоимость азербайджанской нефти Azeri Light также понизилась в цене и торговалась в районе 59 долларов за баррель.

Отметим, что второго июля было принято решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не являющимися членами картеля, до конца первого квартала 2020 года.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Между тем, действия американской администрации приводят к панике на фондовых рынках и пугают инвесторов. Президент Дональд Трамп пригрозил обложить с 1 сентября пошлиной в 10 процентов весь китайский импорт, который не попал под предыдущие ограничения. Тариф коснется товаров на 300 миллиардов долларов в год, то есть примерно половины всего, что Китай поставляет в США.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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