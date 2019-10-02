Австрия видит в Азербайджане важного партнера в деле перехода на альтернативную энергетику — министерство

БАКУ/Trend/ - Австрия видит в Азербайджане важного партнера в деле перехода на альтернативную энергетику, сказали Trend в Федеральном министерстве по устойчивому развитию и туризму Австрии.

"Производство возобновляемой энергии является краеугольным камнем успешного энергетического перехода, и в настоящее время Австрия работает над достижением своей амбициозной, но реалистичной цели - 100-процентного потребления возобновляемой энергии к 2030 году. Мы очень интересуемся опытом других стран", - сказали в министерстве.

В Федеральном министерстве устойчивого развития и туризма отметили значение проекта строительства газопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) с точки зрения энергетической безопасности.

Газотранспортная инфраструктура BRUA может быть использована на предстоящих этапах расширения "Южного газового коридора" на Балканах и в Центральной Европе.

"Для повышения энергетической безопасности, в частности безопасности поставок и устойчивости, Австрия придерживается идеи диверсификации источников энергии и маршрутов поставок. В связи с этим BRUA является важным проектом", - сказали в министерстве.

Азербайджан является значимой страной-поствщи энергоресурсов в Европу, сказали в министерства.

"В настоящее время Азербайджан и Австрия хорошо сотрудничают в этой сфере на разных уровнях", - сказали в ведомстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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