На Нефтяных Камнях планируется бурение 10 скважин - SOCAR

БАКУ/Trend/ - На Нефтяных Камнях, на 331-й площадке, где в настоящее время ведутся буровые работы, планируется бурение 10 скважин с ожидаемой ежедневной добычей 10 тонн нефти.

Как сообщил Trend во время медиа-тура, посвященного 70-летию Нефтяных Камней, пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, бурение первой скважины на площадке началось в мае этого года, и на сегодня пробурено уже четыре скважины.

Суточная добыча нефти на этих скважинах, про словам Ахмедова, составляет 48 тонн. В настоящее время продолжается бурение пятой скважины глубиной 830 метров.

Касаясь вопросов эффективности Нефтяных Камней, Ахмедов отметил, что сегодня они живут "второй весной". Несмотря на довольно длительный срок эксплуатации Нефтяных Камней, состав воды в продукте, добываемом с месторождения, составляет всего 35 процентов, что для такого старого месторождения является хорошим результатом.

В результате проведенных эффективных мероприятий, добыча нефти НГДУ "Нефтяные Камни" за последние 25 лет выросла на 20 процентов, а в 2018 году превысила миллион тонн.

"В настоящее время остаточные запасы по месторождению составляют 210 миллионов тонн, а извлекаемые запасы 18-20 миллионов тонн.Не исключено, что в будущем доля добычи остаточных запасов посредством новых технологий может возрасти", - подытожил Ахмедов

Отметим, что "Нефтяные Камни" — крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Нефтяные камни расположены на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных Камней — каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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