Президент компании SOCAR об уровне добычи на Нефтяных Камнях

7 ноября 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате мероприятий, осуществляемых государственной нефтяной компанией SOCAR в минувшие годы, уровень добычи на Нефтяных Камнях вырос более чем на 20 процентов.

Об этом заявил президент компании Ровнаг Абдуллаев, сообщает Trend в четверг.

«Были обновлены гидротехнические сооружения, капитально отремонтированы или реконструированы производственные объекты», - сказал Абдуллаев.

Также президент компании подчеркнул, что продукция месторождений республиканского значения транспортируется через инфраструктуру Нефтяных Камней, в будущем планируется подключение к этой инфраструктуре других месторождений.

Отметим, что на Нефтяных Камнях за время их существования пробурено около двух тысяч скважин и установлено 333 производственные площадки.

Подготовительные работы к бурению на первой разведочной скважине на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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