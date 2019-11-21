«Азерэнержи» создает новую систему на ГЭС (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Наряду с теплоэлектростанциями ОАО «Азерэнержи» ведутся ремонтно-восстановительные работы на Мингячевирской гидроэлектростанции, которая состоит из шести гидроагрегатов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО, в результате реализации проекта, предусматривающего автоматическое регулирование частоты, намного повысится надежность и безопасность.

Отметим, что наряду с обновлением противоаварийной автоматики и релейной защиты, закуплено и внедряется оборудование изготовленное по современным технологиям ведущих мировых компаний для обеспечения автоматического регулирования частоты, во избежание повтора аварии случившейся летом 2018 года, приведшей к сбою в энергосистеме страны. Запланированные работы на агрегатах № 1, 3 и 6 уже завершены – заменены системы регулирования и управления, введены в строй устройство возбуждения и защитные устройства нового генератора. Соответствующие работы на агрегатах № 2, 4, 5 продолжаются.

Вышеназванные оборудования будут внедряться также на Шамкирской и Еникендской гидроэлектростанциях. В настоящее время проводятся восстановительные работы на находящемся в аварийном состоянии водосбросном устройстве, которое эксплуатируется уже 37 лет на Шамкирской ГЭС. На нем появились следы эрозии и трещины на полу, потолке, несущих стенах, на 160 метровом, трехблочном подземном водном туннеле разрушены слои бетона. С целью предотвращения утечки воды и обвала устройства, при участии местных и иностранных специалистов подготовлен проект и начаты работы по его реконструкции.

Предусмотренные работы на Шамкирской ГЭС не будут ограничиваться вышеуказанными мероприятиями. В рамках запланированных работ предусмотрена реконструкция открытого распределительного устройства, системы возбуждения генераторов гидроагрегата, центра управления, системы диспетчерского управления SKADA, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности. Эти работы проводятся непрерывно и завершение их запланировано в 2020 году.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

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