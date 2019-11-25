В Баку в этом году природным газом снабжены 293 здания

25 ноября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - В связи с исполнением Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева № 529 от 19 февраля 2019 года «Об упрощении использования некоторых многоквартирных домов», был ускорен процесс ввода в эксплуатацию многих зданий в Баку.

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает предпринимать меры для оперативного решения вопросов, вытекающих из указа.

По информации полученной Trend из объединения, по состоянию на 1 ноября 2019 года 17 104 квартиры в 293-х жилых зданиях и в октябре 2504 квартиры в 60 жилых зданиях были обеспечены природным газом.

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