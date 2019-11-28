Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

28 ноября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать седьмого ноября составила 67,94 доллара за баррель, что на 0,26 доллара ниже предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан, цена Azeri Light составила 66,41 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,23 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,06 доллара за баррель, что на 0,05 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двадцать седьмого ноября составила 64,98 доллара за баррель, что на 0,03 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на двадцать восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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