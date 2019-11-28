США приветствуют стремление Болгарии стать газовым хабом за счет строительства IGB

БАКУ/ Trend / - США приветствуют стремление Болгарии стать региональным газовым узлом, за счет строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Белого дома, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Болгарии и президента США.

«Мы приветствуем стремление Болгарии стать региональным хабом природного газа за счет строительства интерконнектора Греция-Болгария, а также приобретения доли и резерва мощности в плавучей установки для хранения и регазификации в греческом порту Александруполис, либерализации своего внутреннего газового рынка, расширения мощности хранения газа и доступа к нему, строительства интерконнектора с Сербией и инвестирования в увеличение пропускной способности Трансбалканского трубопровода в обратном направлении, чтобы диверсифицировать импорт газа в Восточную Европу в соответствии с правилами Европейского Союза. Эти совместные шаги значительно повысят энергетическую безопасность Болгарии, снизят энергозатраты для болгарского потребителя и сделают Болгарию лидером в области энергетики в регионе», - говорится в заявлении.

Как отмечается, Соединенные Штаты и Болгария понимают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью.

«Мы подчеркиваем наше общее понимание того, что диверсификация источников энергии является гарантией энергетической безопасности, независимости и конкурентоспособности для наших экономик», - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа — на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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