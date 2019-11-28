Инфраструктура TAP не пострадала от землетрясения в Албании

28 ноября 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инфраструктура Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, не пострадала от недавнего землетрясения в Албании, сказала Trend глава отдела по коммуникациям TAP Лиза Гиверт.

«TAP выражает глубокие соболезнования семьям погибших от трагического события. Консорциум TAP может подтвердить, что весь персонал TAP, инфраструктура трубопровода, а также наземные сооружения не пострадали в результате землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября», - сказала она.

Гиверт отметила, что консорциум TAP внимательно следит за ситуацией и поручил своему персоналу принять соответствующие меры предосторожности в случае дальнейших толчков.

Отметим, что землетрясение силой 6,4 балла произошло 26 ноября в 34 километрах к северо-западу от столицы Албании Тираны.

По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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