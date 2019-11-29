Посол: Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку

БАКУ/ Trend/ - Нефтяная корпорация Индии и компания GAIL ищут возможности для сотрудничества c азербайджанскими нефтяными компаниями в энергетической сфере, сказал Trend посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

Он отметил, что индийская нефтяная компания ONGC Videsh задействована в энергетическом секторе Азербайджана.

"ONGC Videsh является одним из участников пересмотренного и измененного Соглашение о разделе продукции по проекту разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), подписанного в сентябре 2017 года. Инвестиции ONGC Videsh в "Азери-Чираг-Гюнешли" и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан являются одним из наиболее перспективными зарубежными инвестициями компании. Такие компании, как индийская нефтяная корпорация, GAIL также ищут возможности для сотрудничества с азербайджанскими нефтяными компаниями в энергетической сфере", - сказал посол.

Ванлалвавна добавил, что сегодня Индия является одним из четырех или пяти основных направлений экспорта азербайджанской нефти.

"Мы также изучаем возможности совместной работы в области возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии", - сказал он.

Отметим, что ONGC Videsh Limited является дочерней компанией Oil and Natural Gas Corporation Limited. (ONGC).

Основной деятельностью ONGC Videsh является поиск месторождений нефти и газа за пределами Индии, включая разведку, разработку и добычу нефти и газа. ONGC Videsh владеет долями участия в 41 нефтегазовом активе в 20 странах. По запасам и добыче ONGC Videsh является второй по величине нефтяной компанией Индии, уступая только ONGC.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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