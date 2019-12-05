Еще 342 частных дома в Азербайджане обеспечены природным газом

5 декабря 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Шамкире завершились работы по газификации в новом жилом массиве, сообщает Trend со ссылкой на Производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Сегодня 342 индивидуальных частных дома были обеспечены подачей газа.

Для осуществления газификации в целом было проложено 33,246 тысячи метров стальных газовых труб различного диаметра.

В 342 частных домах нового жилого массива установлены индивидуальные газовые регуляторы и газовые счетчики.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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