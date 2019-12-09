Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию TAP - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP), который является частью «Южного газового коридора».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде сказал итальянскому агентству Askanews.

По его словам, 2019 год был важным годом с точки зрения продолжения строительства TAP в Италии и получения окончательных разрешений для реализации проекта.

Ахмедзаде выразил надежду, что с вводом TAP в эксплуатацию в 2020 году Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с объемами экспорта сырой нефти и природного газа.

Посол отметил, что, как и в 2018 году, Италия осталась крупнейшим торговым партнером Азербайджана, в то время как Азербайджан - крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию и крупнейшим импортером итальянских товаров на Южном Кавказе.

Азербайджано-итальянский бизнес-форум, который состоится в следующем году, также будет способствовать диверсификации двустороннего экономического сотрудничества, сказал Ахмедзаде.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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