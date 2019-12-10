Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях за мировой спрос

10 декабря 2019 10:11 (UTC+04:00)

Стоимость нефти снижается второй день подряд: опасения за мировую экономику и спрос на сырье нивелировали оптимизм, связанный с новым сокращением добычи ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,17%, до 64,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 58,90 доллара за баррель.

Снижению цен на нефть с начала текущей недели способствует слабая статистика из Китая. Неожиданное снижение экспорта страны в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности, с учетом того, что Китай является второй по величине мировой экономикой и одним из крупнейших потребителей сырья.

Распродажи на рынке "черного золота" сменили оптимизм конца прошлой недели. Тогда нефтяной рынок поддержало решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Эйфория по поводу сокращения добычи ОПЕК+ была недолгой, и неожиданное снижение экспорта Китая подчеркнуло влияние торгового конфликта на экономику", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков банка ANZ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет
США 09:59
Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает передачу Турции F-35
США 08:07
Трюдо и Трамп обсудили процесс ратификации нового североамериканского торгового соглашения
Другие страны 06:57
Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке
США 04:53
Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату
США 03:56
Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне
Россия 01:52
Лента новостей
Деловые поездки из Турции в Россию сократились почти на 30 процентов
Турция 10:28
В связи с пожаром на рынке стройматериалов полностью ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 10:28
Инфраструктурные проекты для развития туризма реализуются в Казахстане (Эксклюзив)
Туризм 10:20
Завершается строительство нового аэропорта на севере Турции
В мире 10:19
Во время пожара на рынке стройматериалов в Баку отравились дымом два человека
Происшествия 10:17
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
ИКТ 10:14
В Сенате США поняли бесперспективность признания т.н. “геноцида армян”
Политика 10:09
Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет
США 09:59
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:53