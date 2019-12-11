Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия строится согласно графику

АШХАБАД /Trend/ - В центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось отчетное собрание под председательством вице-премьера по Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Мыратгельды Мередова, сообщает Trend со ссылкой на информацию госконцерна Туркменгаз.

Отмечалось, что строительство стратегически важного транснационального трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на туркменском участке идет согласно установленному плану.

Вице-премьер определил задачи перед нефтегазовой отраслью на перспективу.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале прошлого года. Пакистан планирует начать работы на своей территории в следующем году. Возможные затраты проекта оцениваются в $7 миллиардов.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств мира.

Общая протяженность газопровода ТАПИ ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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