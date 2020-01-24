Еще несколько жилых массивов в бакинских поселках обеспечены подачей газа

24 января 2020 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку газифицированы еще два жилых массива, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Как отмечается, накануне подача газа была обеспечена в один из жилых массивов поселка Шувелан Хазарского района и жилой массив на территории «Шуша шяхярчийи» и улице Д. Буньязадев поселке Рамана Сабунчинского района.

«На указанных территориях были проложены металлические (8,38 метра) и полиэтиленовые (6,2 метра) трубы различного диаметра для газификации частных домов 328 абонентов. В каждом доме установлены газовые регуляторы и счетчики газа», - говорится в сообщении ПО.

Отметим, что газификация окрестных сел и поселков Баку осуществляется на основе принятой в 2019 году государственной программы. Согласно данной программе, будут газифицированы 22 жилых массива, 16 из которых уже обеспечены подачей газа.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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