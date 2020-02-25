Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика 25 февраля 2020 10:33 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 24 февраля составила 57,57 доллара за баррель, что на 2,64 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 56,80 доллара за баррель, что на 2,66 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 52,34 доллара за баррель, что на 2,97 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 февраля составила 55,98 доллара за баррель, что на 2,59 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 25 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Граждане Туркменистана реже стали посещать Турцию
Граждане Туркменистана реже стали посещать Турцию
Нефть коррекционно дорожает после падения цены более чем на 5%
Нефть коррекционно дорожает после падения цены более чем на 5%
Казахстан может ограничить полеты в Иран из-за коронавируса
Казахстан может ограничить полеты в Иран из-за коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
В Баку в связи с мероприятием по случаю годовщины Ходжалинского геноцида будет ограничено движение транспорта Общество 11:07
Азербайджанские композиторы почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Социум 11:06
В Азербайджане могут применить энергию ветра на акватории Каспия Энергетика 10:52
Граждане Туркменистана реже стали посещать Турцию В мире 10:49
«Ичеришехер» и мэрия Рима будут сотрудничать в сфере охраны и консервации памятников Экономика 10:49
Нефть коррекционно дорожает после падения цены более чем на 5% Энергетика 10:43
На территории Каспийского моря могут быть реализованы проекты по АИЭ Энергетика 10:43
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:33
Скончался один из виновников трагедии 20 января Россия 10:33
В ряде жилых массивов Хырдалана будут перебои в электроснабжении Общество 10:30
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан Политика 10:27
Хикмет Гаджиев: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию обеспечил выход на новый уровень двусторонних отношений Политика 10:26
В школах Азербайджана началось выполнение мер по защите от угрозы коронавируса Общество 10:25
В Швейцарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Общество 10:18
В Минской области шесть зданий выставят на электронные торги Европа 10:13
Казахстан может ограничить полеты в Иран из-за коронавируса Транспорт 10:10
В Узбекистане получен приток газа с бездействовавшей ранее скважины Энергетика 10:01
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Хикмет Бабаоглу: Азербайджан, опираясь на мультикультурализм и толерантность, создает новые платформы для международного сотрудничества Политика 09:48
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:42
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд США 09:40
Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев Израиль 09:36
United Airlines отозвала прогноз по прибыли из-за коронавируса США 09:33
Увеличился объем работ крупнейшей грузинской строительной компании «Анаги» Бизнес 09:27
2020 год открывает для Азербайджана окно возможностей для сотрудничества со странами Европы - политолог Политика 09:24
Курс маната по отношению к мировым валютам на 25 февраля Финансы 09:22
Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса Общество 09:15
Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном В мире 09:13
Азербайджан имеет огромные перспективы для развития сектора возобновляемых источников энергии Энергетика 09:00
Колумбия создаст группу для защиты национальных парков от поджогов Другие страны 08:54
Поиск пропавших без вести: в Тбилиси пройдет международная конференция Грузия 08:27
Суд в Китае приговорил гражданина Швеции к десяти годам заключения Другие страны 08:15
В Казахстане вырастет цена на железнодорожные билеты Казахстан 07:58
Прокуратура Колумбии расследует заявления беглого сенатора Мерлано Другие страны 07:41
В Таиланде не менее десяти человек пострадали при взрыве бомбы Другие страны 07:17
Баронесса Эмма Николсон: У Азербайджана и Великобритании большие перспективы для будущего сотрудничества в области энергетики (Интервью) Энергетика 07:00
В Нью-Дели в ходе столкновений из-за закона о гражданстве погибли пять человек Другие страны 06:48
Международной ассоциацией "АзИз" к 28-ой годовщине Ходжалинской трагедии выпущен сборник "Крик" Израиль 06:40
Торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом вслед за падением в США Финансы 06:35
МИД Кубы: США следует снять блокаду, если они реально озабочены защитой прав кубинцев Другие страны 06:17
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта США 06:05
США не планируют передислоцировать комплекс ПРО THAAD в Южной Корее США 05:39
Канадцы собрали семьям погибших в авиакатастрофе в Иране $2,5 млн Другие страны 05:13
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663 Другие страны 05:04
Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса Арабские страны 05:02
Экс-премьер Перу арестовали по делу Odebrecht Другие страны 04:46
Блумберг потратил уже более $500 млн на свою президентскую кампанию США 04:30
Самолеты ВВС Канады и США провели патрулирование границ двух стран в Арктике США 04:13
Facebook изучает подозрительные публикации в поддержку Сандерса США 04:00
В Перу при столкновения двух автобусов погибли не менее 11 человек Другие страны 03:53
Пенс заявил, что американцы будут выбирать "между свободой и социализмом США 03:47
Глава Румынии заявил, что не назначит премьера от оппозиционной партии социал-демократов Европа 03:32
США хотят, чтобы президент Афганистана отложил инаугурацию Другие страны 03:13
В Канаде выявили 11-й случай заражения коронавирусом Другие страны 03:01
Церемония прощания с Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе США 02:40
"Ливерпуль" повторил рекорд по числу побед подряд в чемпионате Англии по футболу Европа 02:39
Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей Европа 02:31
Министр нефти Ирана примет участие в мартовской встрече ОПЕК+ Иран 02:15
Бывший руководитель протокола президента Алжира заключен под стражу по делу о коррупции Другие страны 01:57
СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ США 01:40
В Италии отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса Европа 01:31
СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта Арабские страны 01:23
Число зараженных COVID-19 за пределами Китая превысило 2000 человек Другие страны 01:17
Китайский бренд Honor провел презентацию своей техники в онлайн-формате ИКТ 00:56
США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы Энергетика 00:37
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов Европа 00:19
Главы минобороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе Турция 00:03
В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем Европа 24 февраля 23:41
Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов Европа 24 февраля 23:17
"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля Арабские страны 24 февраля 23:03
В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке Ядерная программа 24 февраля 22:43
Дочерняя компания "Роснефти" увеличивает объемы экспорта нефти из Венесуэлы Энергетика 24 февраля 22:19
Умерла старейший американский математик, участвовавшая в расчетах орбит для NASA США 24 февраля 22:01
ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по одному участку Политика 24 февраля 21:45
Зонд InSight нашел следы магнетизма на Марсе и зафиксировал сотни подземных толчков В мире 24 февраля 21:37
ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов еще по трем избирательным участкам Политика 24 февраля 21:35
В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850 Другие страны 24 февраля 21:20
Еще два человека, прибывшие из Ирана, помещены в больницу в связи с коронавирусом Общество 24 февраля 21:13
VISA: Азербайджан — один из самых открытых к инновациям финансовых рынков Финансы 24 февраля 21:06
ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования по очередному избирательному участку Политика 24 февраля 20:40
ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов еще по четырем избирательным участкам Политика 24 февраля 20:37
IFC: Мы планируем активизировать нашу работу в Грузии Бизнес 24 февраля 20:34
Промышленное предприятие Азербайджана о планах производства металлической продукции Бизнес 24 февраля 20:27
В Азербайджане аннулированы итоги выборов на двух избирательных участках Политика 24 февраля 20:24
Трагедия и величие любящих сердец – фильм о Ходжалинском геноциде покажут в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 24 февраля 20:18
Казахстан нацелен на открытие авиасообщения с Сингапуром Транспорт 24 февраля 20:00
Предприятие Азербайджана значительно нарастит объемы производства гофрированных труб Бизнес 24 февраля 19:58
ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по одному участку Политика 24 февраля 19:55
Казахстанская нефтедобывающая компания примет меры по дальнейшему наращиванию добычи Энергетика 24 февраля 19:42
Азербайджанское предприятие наращивает экспорт электронной продукции Энергетика 24 февраля 19:37
ТРАСЕКА будет углублять сотрудничество с Грузией Транспорт 24 февраля 19:34
Азербайджанский завод расширит географию поставок алюминиевой продукции Бизнес 24 февраля 19:34
В Казахстане отмечено сокращение доли нефти в структуре экспорта Энергетика 24 февраля 19:20
«Южный газовый коридор» имеет большое значение не только для Италии, но и для всей Европы – британский эксперт Энергетика 24 февраля 19:14
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта Политика 24 февраля 19:00
К лету в Азербайджане завершится строительство 100-километрового участка новой магистрали Экономика 24 февраля 18:59
Азербайджанский сюрреалист отметит юбилей в раю Португалии (ФОТО) Культура 24 февраля 18:50
В Азербайджане аннулированы итоги выборов еще по одному избирательному участку Политика 24 февраля 18:49
ЦИК Азербайджана отменила результаты на одном из избирательных участков Политика 24 февраля 18:37
Аннулированы итоги голосований на одном из участков Товуз-Газах-Агстафинского округа Политика 24 февраля 18:34
Все новости