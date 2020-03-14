Oxford Economics назвало страны, не готовые к обвалу цен на нефть

Список стран, плохо подготовленных к ценовой войне на нефтяном рынке, обнародовали британские аналитики на сайте агентства Oxford Economics, передает Trend со ссылкой на "Красную весну".

Британское аналитическое агентство Oxford Economics опубликовало работу своих экспертов с анализом стран — экспортеров нефти на предмет готовности к периоду низких цен за энергоносители. Результат анализа показал, что наименее готовыми являются экономики Алжира, Бахрейна и Омана.

«Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия, также плохо подготовлены», — приводит мнение экспертов Oxford Economics. В случае, если цены на нефть останутся возле отметки в $30 за баррель, их могут ожидать большие неприятности в связи с дефицитом бюджета и дефицитом торгового баланса.

Был обнародован и список стран, более готовых к низким нефтяным ценам. Это экономики ОАЭ, Чили, Ботсваны, России, Кувейта, Мексики, Азербайджана, Казахстана и Индонезии. Все они смогли обзавестись «разумными» финансовыми резервами в период, когда нефть стоила дорого.