Total продолжит реализуемые в Азербайджане проекты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял генерального менеджера компании Total Azerbaijan Региса Агута, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, на встрече президент SOCAR был проинформирован о мерах, осуществляемых в рамках успешного проекта “Абшерон” в период глобальной пандемии, для устойчивости сотрудничества на нынешнем уровне эффективности, а также о планах компании по началу добычи и очередному этапу развития. Он подчеркнул приверженность Total реализуемым в Азербайджане проектам.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждены процессы, происходящие на мировом энергетическом рынке.

В заключение Регис Агут вручил письмо вице-президента компании Total по разведке и добыче Арно Бруяка (Arnaud Breuillac) президенту SOCAR Ровнаг Абдуллаеву.

Отметим, что компания Total совместно с SOCAR участвует в проекте разработки месторождения "Абшерон". Месторождение расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, к юго-востоку от Баку. Его разработка осуществляется совместным предприятием SOCAR и Total – компанией JOCAP. Бурение проведено компанией SOCAR CDC . Месторождение "Абшерон" является одним из крупнейших газоконденсатных месторождений Азербайджана, а также крупнейшим открытием компании Total за последние 10 лет. Разработка месторождения внесет важный вклад в обеспечение растущего внутреннего спроса на природный газ в Азербайджане и повышение экспортных доходов.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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