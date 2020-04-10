ОПЕК+ продолжит переговоры 10 апреля для достижения консенсуса с Мексикой

Министры ОПЕК+ рассчитывают в пятницу завершить переговоры о сокращении добычи на 10 млн б/с, начатые 9 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики, которая не согласилась с предложенными ей условиями. Об этом говорится в коммюнике организации, выпущенном по итогам онлайн-заседания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении", - говорится в финальном заявлении ОПЕК. Секретариат также призывает другие страны - производители внести свой вклад в стабилизацию рынка.

"Страны - участницы ОПЕК+ соберутся 10 июня посредством вебинара, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка", - отмечается в нем.

Обсуждение в Мексикой предложенных ей условий запланировано в рамках переговоров G20, которые намечены в пятницу на 15:00 мск.